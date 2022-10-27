Дефицит электроэнергии в Киеве может достигать 30%, отключения будут более массовыми

В результате атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины дефицит электроэнергии в Киеве может составлять 30%, поэтому отключения будут более длительными и будут касаться значительно большего количества потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК Yasno.

"Разрушения серьезные. Поэтому имеем резкое ухудшение ситуации с энергоснабжением. Дефицит электроэнергии в Киеве может составлять 30%", - заявили в компании.

Обычно Киев потребляет 1 000-1 200 МВт, однако сейчас ориентировочная имеющаяся мощность составляет 600-800 МВт, объясняет энергопоставщик. "То есть, почти пол Киева может остаться без света", - добавили энергетики.

Чтобы не допустить полного обесточивания, операторы системы распределения будут ограничивать потребление электроэнергии по указаниям Укрэнерго. При этом отключения будут более длительными и будут касаться значительно большего количества потребителей. Графики вероятных стабилизационных отключений сейчас не актуальны.

Напоминаем:

Ночью на четверг россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, в результате повреждений энергетики вынуждены вводить жесткие ограничения.

ВИДЕО ДНЯ

"Укрэнерго" в четверг снова ввел в Киеве стабилизационные отключения во избежание аварий, они начались в 05:38. Отключения света продолжаются около 4 часов.