Украина будет нуждаться в 3 миллиардах долларов ежемесячно на социальное обеспечение

В следующем году Украина будет ежемесячно потребовать более 3 миллиардов долларов для покрытия расходов социальной сферы.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе дискуссии "Война в Украине: Финансирование победы", передает пресс-служба министерства.

"В 2023 году Украине необходимо более 3 млрд долларов США финансовой поддержки ежемесячно только на покрытие социальных расходов", – сказал он.

Кроме того, государство нуждается в дополнительном финансировании для восстановления критической инфраструктуры в ближайшей перспективе. В этом вопросе Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров, в частности, ЕС.

Марченко подчеркнул, что большинство экономических и финансовых проблем в мире, повлекло за собой вооруженное нападение России.

"Украина способна остановить агрессора и, как следствие, глобальное влияние войны на весь мир, однако нам необходима поддержка международного сообщества, чтобы поскорее победить. Оружие, санкции, финансовая помощь – то, в чем мы нуждаемся больше всего", – отметил министр.

Глава Минфина также отметил, что до войны Украина имела устойчивую экономическую ситуацию, но полномасштабное вторжение РФ нанесло сильный удар по экономике и спад ВВП в этом году прогнозируется более чем на 30%.

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Напоминаем:

По меньшей мере 4,3 миллиарда долларов понадобится в следующем году, чтобы обеспечить все запросы пострадавших от войны.