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В ООН посчитали, сколько средств понадобится на гуманитарные нужды украинцев в 2023 году

Четверг, 13 октября 2022, 11:22 - Анастасия Жарикова

По меньшей мере, 4,3 миллиарда долларов понадобится в следующем году, чтобы обеспечить все запросы пострадавших от войны.

Такие данные обнародовало UNOCHA – Управление ООН в Украине по координации гуманитарных прав, передает пресс-служба Минреинтеграции.

В этом году из-за российской агрессии против Украины в помощи нуждаются 17,7 млн украинцев. Из них 13,4 млн. такую помощь уже получили от разных операторов на общую сумму 2,9 млрд долл., что составляет 67% от общей потребности.

"Для того чтобы обеспечить все запросы пострадавших, на следующий год понадобится по меньшей мере 4,3 млрд долл.", - отметили в министерстве.

В значительной поддержке нуждаются ВПЛ, которых в Украине насчитывается около 7 млн, а также жители уже освобожденных территорий.

Напоминаем:

С начала войны Минреинтеграции уже перечислило 197 бывшим пленникам единовременную денежную помощь по 100 тыс. грн каждому.

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