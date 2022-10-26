Ставки по ипотекам в США выросли до максимума с 2001 года

Средняя процентная ставка по самому популярному ссуде на жилье в США выросла до самого высокого уровня с 2001 года из-за усиления финансовых условий в жилищном секторе.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Ассоциации ипотечных банкиров.

Средняя контрактная ставка по 30-летнему ипотечному кредиту с фиксированной процентной ставкой выросла на 22 б.п. до 7,16% за неделю, закончившуюся 21 октября, тогда как составленный рыночный индекс MBA, измеряющий количество заявок на ипотечные кредиты, упал на 1,7% по сравнению с неделей ранее.

Активность подачи заявок на ипотеку является самой низкой с 1997 года.

Ставки по ипотечным кредитам выросли более чем вдвое с начала года, поскольку Федеральная резервная система проводит агрессивное повышение процентных ставок, чтобы обуздать высокую инфляцию.

Ожидается, что центральный банк повысит ставки на 75 базисных пунктов четвертый раз подряд после завершения своего следующего заседания 1-2 ноября.

Напомним:

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Ранее средняя процентная ставка по самому популярному кредиту на жилье в США впервые с 2008 года выросла выше 6% и теперь более чем вдвое превышает уровень, который был год назад.

Экономическая правда