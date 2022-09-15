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Ставки по ипотечным кредитам в США впервые с 2008 года превысили 6%

Четверг, 15 сентября 2022, 12:30 - Алексей Павлыш

Средняя процентная ставка по самому популярному ссуде на жилье в США впервые с 2008 года выросла выше 6% и теперь более чем вдвое превышает уровень, который был год назад.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Ассоциации ипотечных банкиров (MBA).

"Повышение ипотечных ставок все больше тяготит чувствительный к процентным ставкам жилищный сектор, поскольку Федеральная резервная система продолжает агрессивно повышать стоимость займов, чтобы обуздать высокую инфляцию.

С марта Центробанк повысил базовую ставку кредитов овернайта на 225 базисных пунктов", - отмечает агентство.

Ожидание ужесточения политики ФРС привели к резкому росту доходности казначейских облигаций с начала этого года. Доходность 10-летних бумаг является ориентиром для ипотечных ставок.

"Средняя ставка по контракту на 30-летнюю ипотеку с фиксированной процентной ставкой выросла на 7 базисных пунктов до 6,01% за неделю, закончившуюся 9 сентября, - уровень, который не наблюдался с момента окончания финансового кризиса и Великой рецессии", - отмечает Reuters.

Худшие, чем ожидалось, ключевые показатели инфляции США, обнародованные во вторник, укрепили ожидание, что ФРС будет вынуждена в третий раз повысить процентную ставку на 75 базисных пунктов на своем совещании на следующей неделе.

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А инвесторы теперь прогнозируют, что Центробанку придется повышать ставки быстрее, чем раньше.

Экономическая правда

США жилье ипотека
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