Суда, следующие "зерновым коридором" в Одессу, будут регистрировать в электронной очереди

Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" со среды, 26 октября, внедрило электронную очередь на подход и обработку судов, направляющихся в порты Одесской области в рамках работы "зерновой инициативы".

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ в Facebook.

"Диджитализация портовых процессов является одной из ключевых задач ГП "АМПУ". Внедрение электронной очереди для обработки судов в портах Большой Одессы – очередной шаг к созданию более прозрачных и комфортных условий для бизнеса", – прокомментировал руководитель предприятия Алексей Востриков.

Подобная технология была внедрена в Дунайских портах и показала свою эффективность. Но в отличие от Сулинского канала, где е-очередь не меняется, в очереди в порты Большой Одессы допустимые изменения, связанные с техническими нюансами, такими как неготовность судна к осмотру и т.д.

"Однако по каждому случаю в электронной очереди напротив судна будут указаны объективные причины такой перестановки, - отметил А. Востриков.

Электронная очередь будет публиковаться на официальном сайте ГП "АМПУ".

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В результате того, что Россия задерживает инспекции судов на вход и выход из украинских морских портов, очередь уже превысила 170 судов.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 8,8 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 386 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.