Украинские трейдеры тестируют импорт электроэнергии из Европы

Украинские трейдеры ООО "Д.Трейдинг", ООО "ЭРУ" и гострейдер "Энергетическая компания Украины" ("ЭКУ") после отмены экспорта электроэнергии в Европу начали тестировать возможности импорта электроэнергии, начав со Словакии.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на результаты суточных аукционов НЭК "Укрэнерго" по продаже межгосударственного пересечения по направлению этой страны.

Отмечается, что с 16 октября эти компании бронировали разную мощность пересечения в определенные дни до 27 октября (аукционы производятся за два дня до поставки).

"Больше всего бронировал "Д. Трейдинг" - по 50 МВт на 4 дня на 16 и 23 октября и по 35 МВт на 5 дневных часов 26 октября.

"ЭКУ" бронировала 3 МВт на 4.00 и 2 МВт на 5.00 на 24 октября, 1 МВт на 5.00 25 октября и по 1 МВт на 13.00 на 26-27 октября. "ЭРУ" бронировала 1 МВт на 4.00 на 22 октября", - говорится в сообщении.

Так, цена продажи пересечения во все дни, в которые участвовали в аукционах, составляла 0 грн/мвт-час.

При этом выдвигаемая на продажу мощность пересечения составляла от 50 МВт до 170 МВт в час в зависимости от дня.

ВИДЕО ДНЯ

Агентство добавляет, что на сайте ENTSO-E на начало 26 октября отражается физическая поставка только 16 октября, когда сечение 50 МВт на четыре часа выкупал "Д. Трейдинг".

24 октября глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина еще не начала импорт электроэнергии, но техническая возможность для этого есть, как и возможность запроса аварийной помощи из ЕС.

Напомним:

Украина с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов.

Читайте также: Возможен ли сценарий с полным "затемнением" Украины?

"У нас не может быть какого-то армагеддона, что все разобьют и все потухнет". Глава ДТЭК об ударах по энергосистеме