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В Белом доме опровергли проверку компаний Маска на наличие угроз нацбезопасности

Среда, 26 октября 2022, 12:07 - Алексей Павлыш

Сообщения о том, что Соединенные Штаты обсуждают проведение проверки национальной безопасности некоторых предприятий Илона Маска, "не соответствуют действительности".

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Reuters.

Отвечая на вопрос об информации Bloomberg News на прошлой неделе, что представители администрации Байдена обсуждают, должны ли некоторые из предприятий Маска пройти проверку рисков для национальной безопасности, Жан-Пьер сказала: "Эти сообщения не соответствуют действительности... Проверка национальной безопасности - это неправда".

При этом она отказалась комментировать отношения администрации Байдена с Маском или его деловые отношения с другими странами.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что официальные лица США взвешивают, какие инструменты, если таковые имеются, будут доступны, чтобы позволить правительству США проверить некоторые предприятия Маска, включая спутниковую сеть Starlink от SpaceX и его соглашение по Twitter Inc на сумму 44 миллиарда долларов по рискам нацбезопасности.

Присутствие иностранных инвесторов в соглашении Маска по Twitter может спровоцировать рассмотрение Комитетом по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS), сообщило тогда Bloomberg.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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