В Белом доме решают, проверять ли компании Маска относительно рисков нацбезопасности – СМИ

Представители администрации Байдена обсуждают, стоит ли США подвергать проверке относительно национальной безопасности некоторые предприятия Илона Маска, включая соглашение по Twitter Inc. и спутниковую сеть Starlink от SpaceX

Об этом пишет Bloomberg News со ссылкой на осведомленные источники.

На этом фоне акции Twitter упали на 16% на предрыночных торгах в Нью-Йорке.

"Американские чиновники испытывают неудобство из-за недавней угрозы Маска прекратить поставки спутниковой услуги Starlink в Украину - он сказал, что сейчас это стоило ему 80 миллионов долларов - и из-за серии твитов Маска, в которых описаны мирные предложения, выгодные президенту РФ Владимиру Путину. Они также озабочены его планами купить Twitter вместе с группой иностранных инвесторов", - пишет агентство со ссылкой на собеседников.

По словам источников на условиях анонимности, обсуждение пока на ранней стадии. Представители правительства США и разведывательного сообщества взвешивают, какие инструменты, если таковые есть, позволят федеральному правительству проверить предприятия Маска.

По их словам, одной из возможностей является закон, регулирующий Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах для проверки соглашений и операций Маска на риски национальной безопасности.

Межведомственная группа, известная как CFIUS, проверяет покупку американских компаний иностранными покупателями. По словам источников, непонятно, предложат ли проверку CFIUS, которая будет включать оценки Государственного департамента, Министерства обороны и внутренней безопасности.

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Twitter также противостоит сообщениям о том, что Маск планирует значительно сократить штат в рамках своего поглощения. The Washington Post сообщила, что план Маска по Twitter предусматривает сокращение персонала на 75% за несколько месяцев.

Bloomberg News пишет, что потенциальным инвесторам было доложено о плане сокращения, а также попытке удвоить доход в течение трех лет.

Маск, самый богатый человек в мире, в последние недели писал Twitter о предложениях по прекращению войны в Украине и угрожал сократить финансовую поддержку интернета Starlink в Украине. Его твиты и публичные комментарии разочаровали чиновников в США и Европе и вызвали похвалу со стороны конкурентов Америки.

Позже Маск отказался от своей угрозы прекратить развертывание Starlink и заявил, что продолжит нести расходы на услугу.

Starlink стал важным инструментом для коммуникаций в Украине во время российского вторжения. Маск предоставлял услугу бесплатно, но заявил, что SpaceX теряет 20 миллионов долларов в месяц, предоставляя ее Украине, и он не может нести ответственность за эти расходы бесконечно.

По словам источников, осведомленных по этому вопросу, правительство США также будет использовать Starlink в случае сбоя телекоммуникаций", - добавляет Bloomberg.

Экономическая правда