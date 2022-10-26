Apple сокращает производство iPhone 14 Plus из-за слабого спроса – СМИ

Компания Apple Inc сокращает производство iPhone 14 Plus и увеличивает производство более дорогого iPhone 14 Pro из-за низкого спроса на модель среднего класса.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследовательскую компанию TrendForce.

В отчете компании говорится, что доля более дорогой серии iPhone 14 Pro выросла до 60% от общего выпуска из первоначально запланированных 50%, а в будущем она может вырасти до 65%.

Apple не ответила сразу на запрос Reuters о комментарии.

"Сосредоточение внимания Apple на моделях высокого класса может помочь ей противостоять вялости продаж смартфонов. В разгар кризиса чипов хорошо продаваемые устройства премиумкласса Apple Pro и Pro Max помогли компании увеличить прибыль", - пишет Reuters.

В отчете TrendForce говорится, что рост процентных ставок в США может сократить потребительские расходы, взорвав спрос на iPhone в первом квартале 2023 года, что может привести к падению производства на 14% в годовом исчислении – до 52 млн единиц.

Ранее аналитики говорили, что версии iPhone 14 Pro и Pro Max продавались быстрыми темпами, хотя спрос на базовую модель, являющуюся бестселлером Apple, не впечатляет.

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По данным исследовательской компании Canalys, Apple была единственным поставщиком в пятерке лидеров, зафиксировавшим рост поставок в третьем квартале, увеличив свою долю на мировом рынке смартфонов до 18% с 15% год назад. Увеличение доли произошло в результате сокращения общего рынка смартфонов на 9%, сообщает Canalys.

В прошлом месяце компания заявила, что будет производить свой iPhone 14 в Индии, поскольку технический гигант переносит часть своего производства из Китая, чтобы обезопасить риски, связанные с ростом напряженности между Вашингтоном и Пекином.

По оценкам TrendForce, в 2023 году доля производства Apple в Индии превысит 5% и с годами будет расти.

Напомним:

Корпорация Apple Inc отказывается от планов увеличения производства своих новых iPhone в этом году после того, как ожидаемый всплеск спроса не произошел.

Экономическая правда