Apple сворачивает планы по увеличению выпуска iPhone 14 – Bloomberg

Корпорация Apple Inc отказывается от планов увеличения производства своих новых iPhone в этом году после того, как ожидаемый всплеск спроса не произошел.

Об этом пишет Bloomberg News со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Bloomberg сообщает, что компания попросила поставщиков сократить усилия по увеличению производства iPhone 14 на 6 миллионов единиц во второй половине этого года.

Продажи iPhone в Китае, крупнейшем рынке смартфонов, снижаются в последнее время из-за экономического спада. Количество заказов iPhone 14 в стране в первые три месяца после поступления в продажу оказалось на 11% меньше числа заказов iPhone 13 в тот же период прошлого года, согласно данным Jefferies.

"Вместо этого компания со штаб-квартирой в Купертино, штат Калифорния, планирует выпустить 90 миллионов телефонов за этот период, что почти столько же, сколько было год назад, и в соответствии с первоначальным прогнозом Apple этим летом", - пишет Reuters.

На этой неделе Apple заявила, что начнет производство iPhone 14, выпущенного в начале этого месяца, в Индии, поскольку технологический гигант переносит часть своего производства из Китая.

Экономическая правда