В Киеве в среду продолжились веерные отключения в среду

В столице с 7:45 начались стабилизационные отключения света по распоряжению Укрэнерго.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Киевские электросети.

Все потребители электроэнергии в Киеве разделены на 3 группы, каждая из которых будет отключаться в определенный промежуток времени.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов. Однако, в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время", - отметили в компании.

Кроме того, возможна небольшая погрешность во времени в пределах 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

На распределительных сетях также случаются аварии по разным причинам, например - перегрузки, повреждения посторонними лицами и тому подобное. Как следствие, потребители могут быть без энергоснабжения. Узнать время плановых отключений по адресу можно по ссылке.

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Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" во вторник, 25 октября, вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины.