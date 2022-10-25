Зеленский ввел в состав СНБО главу Нацбанка Пышного
Вторник, 25 октября 2022, 21:45 -
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны главу НБУ Андрея Пышного (по согласию).
Об этом говорится в указе президента №736/2022 от 25 октября.
Согласно этому указу, из состава СНБО выведен бывший глава НБУ Кирилл Шевченко.
Указ вступает в силу дня опубликования.
Напоминаем:
В начале октября экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный стал новым главой Национального банка - его назначение поддержали в зале Верховной Рады.
Экономическая правда
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