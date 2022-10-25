"Метинвест" подал иски против России в Европейский суд по правам человека: что требует

16 предприятий группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России за ущерб, причиненный Россией имуществу и собственности группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля.

Об этом говорится в заявлении "Метинвеста".

В частности, иски по мариупольским металлургическим предприятиям подали комбинаты "Азовсталь" и ММК имени Ильича.

Кроме того, более 10 предприятий Группы подадут аналогичные иски до конца этого года.

"Группа Метинвест утверждает, что Россия нарушает ее права в соответствии со статьей 1 Протокола 1 к Европейской конвенции по правам человека, нанося значительный ущерб и разрушение ее активам, лишая Группу контроля над ее активами, во многих случаях фактически лишая Группу права собственности на активы, а также лишая Группу возможности использовать свои активы в коммерческих целях и получать доход.

Поэтому каждое предприятие Группы, понесшее ущерб в результате полномасштабного вторжения России в Украину с февраля 2022 года, подает иск против России, чтобы привлечь ее к ответственности за разрушения, которые она нанесла активам Группы, и требует справедливой компенсации за ущерб, причиненный российской агрессией", – говорится в сообщении.

23 июня аналогичный иск подал совладелец "Метинвеста" Ринат Ахметов.

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"Группа "Метинвест" поддерживает его иск, рассматривает заявления своих предприятий как взаимодополняющие и действует в полной координации со своим акционером при рассмотрении дел", - говорится в заявлении.

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Экономическая правда