Германия предоставит Украине 20 миллионов евро на резервное оборудование

Германия выделит 20 миллионов евро на закупку резервного оборудования для Украины, которое поможет реагировать на террористические атаки России на критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что об этом предварительно договорились министерка Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Штеффи Лемке и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По его словам, эту договоренность стороны финализуют в ближайшее время.

В условиях, когда наша инфраструктура находится под постоянным террористическим прицелом, нам нужно по максимуму обеспечить Украину резервными мощностями, а украинцев – теплом, светом и водой.

На выделенные Германией средства будут закуплены все необходимое для этого оборудование, в первую очередь мобильные генераторы, автоматические насосные станции для подачи воды, мобильные теплоэлектростанции. Альтернативные источники энергии в Украине будут", – подчеркнул Чернышев.

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