Шмыгаль встретился с главой МВФ: какие вопросы обсудили

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой новую программу сотрудничества и консолидацию поддержки Украины партнерами.

Об этом сообщил премьер-министр в своем Telegram.

"Поблагодарил госпожу Георгиеву за организацию миссии по Украине, которая завершила свою работу в Вене. Прилагаем максимум усилий, чтобы пройти все промежуточные этапы и как можно быстрее перейти в новую программу сотрудничества с Фондом", – написал глава правительства.

Также стороны обсудили необходимость создания международной платформы доноров. А именно о механизме координации помощи Украине, определении основных направлений для первоочередного и долгосрочного восстановления, а также источников их финансирования.

По словам премьера, это позволит быстро и эффективно отвечать на экономические вызовы.

"В очередной раз убедился в последовательной и безоговорочной поддержке Украины со стороны Международного валютного фонда, открывающего новые горизонты сотрудничества для укрепления экономики государства", - резюмировал он.

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ВИДЕО ДНЯ

Миссия МВФ по итогам работы 17-20 октября в Вене с представителями Украины заявила о продуктивных дискуссиях и продолжении в ближайшие недели работы над мониторинговой программой с участием Совета директоров.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что говорить о фиксации какого-то результата переговоров с МВФ "еще неуместно и преждевременно".

Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене в понедельник, 17 октября и продлится до 20 октября.





