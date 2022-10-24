Глава Счетной палаты отреагировал на подозрение: считает необоснованным
Глава Счетной палаты Валерий Пацикан подтвердил, что ему сообщили о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье: он считает подозрение необоснованным.
Об этом он написал в Facebook.
"Речь идет о деле многолетней давности. Еще до того, как я возглавил Счетную палату. С тех пор тема с официально задекларированной и непригодной для проживания квартирой периодически тиражируется заинтересованными лицами".
Моя позиция остается неизменной. Несмотря на проверки Счетной палатой использования средств налогоплательщиков государственными органами и неоднократными попытками заинтересованных лиц помешать этим проверкам, не стану никого обвинять, а буду защищать свою честь, достоинство и репутацию в установленном законом порядке. В свою очередь надеюсь на беспристрастность действий НАБУ и САП", - заявил Пацкан.
Напомним:
НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Счетной палаты и народному депутату 8 созыва Валерию Пацкану в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье.
Экономическая правда