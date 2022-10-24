Экс-нардепу и главе Счетной палаты Пацкану сообщили о подозрении: детали дела

Валерий Пацкан фото: счетная палата

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Счетной палаты и народному депутату 8 созыва Валерию Пацкану в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП, не называя фамилию нардепа VIII созыва.

"Следствие установило, что народный избранник, занимающий в настоящее время одну из руководящих должностей в Счетной палате, в сентябре 2017 года подал в Аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера.

Однако, как установило следствие, к моменту подачи этого заявления нардеп уже имел в собственности квартиру в новостройке на Печерске в Киеве, пригодную для проживания. Что не помешало ему незаконно получать в течение следующих шести с половиной месяцев 117,65 тыс грн из бюджета ВР", - говорится в заявлении НАБУ.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, речь идет о главе Счетной палаты и народном депутате 8-го созыва Валерия Пацкана.

В НАБУ добавляют, что в целом детективы разоблачили на незаконном получении более 4,4 млн грн компенсации за жилье восьми нардепов. По семи делам расследование было закончено и направлено в ВАКС, который принял решение в отношении шести нардепов.

"Сейчас один обвинительный приговор - в отношении бывшего нардепа Руслана Сольвара - вступил в законную силу, его приговорили к 3 годам лишения свободы. Еще два экснардепа - Александр Черненко и Александр Пресман - пошли на соглашение с обвинением и получили три года лишения свободы с соответствующим испытательным сроком, также он добровольно возместили 580 тыс грн и 929 тыс грн соответственно. В целом нардепы после разоблачения детективами НАБУ вернули в бюджет более 4,22 млн грн", - говорится в сообщении ведомства.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда