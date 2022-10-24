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FATF расширила ограничения по участию России в работе организации

Понедельник, 24 октября 2022, 18:01 - Анастасия Жарикова

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF ввела новые ограничения против России, а именно ограничила ее возможности участвовать в работе организации и запретила участие в региональных группах в качестве члена FATF.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что FATF по итогам своего пленарного заседания 20-21 октября приняла соответствующее Заявление о членстве России.

После заявлений, опубликованных в марте, апреле и июне 2022 г., FATF повторно призвала государства быть бдительными по поводу возможных рисков от обхода мер, предпринятых в Россию с целью защиты международной финансовой системы.

Кроме этого, несмотря на международные санкции, Россия продолжает сотрудничать со странами, включенными в "черный список FATF", в частности, Ираном и Северной Кореей, а также с террористическими организациями.

Минфин совместно с Госфинмониторингом продолжает принимать меры по дальнейшей изоляции России в сфере финансового мониторинга. А также призывает другие государства оказать помощь в этом процессе и поддержать окончательное исключение россии из FATF и включение ее в черный список.

Напоминаем:

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Национальный банк обратился в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с призывом исключить РФ из числа стран-членов и внести в черный список Группы.

FATF Россия Минфин
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