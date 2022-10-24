Российский алюминиевый гигант Rusal разместит облигации на 6 миллиардов юаней

Российский производитель алюминия UC Rusal решил разместить облигации на 6 млрд юаней: срок обращения выпуска – 2,5 года.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Отмечается, что номинальная стоимость бондов – 1000 юаней.

При этом компания установила финальный ориентир выпуска серии БО-001Р-01 на уровне 3,75% годовых.

"Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросов инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

Минимальная заявка – кратная эквиваленту 1000 юаней в рублях по официальному курсу на дату размещения, но не менее 1,4 млн рублей", – говорится в сообщении.

В июле 2022 года Rusal стал первым российским эмитентом, выпустившим облигации в юанях на внутреннем рынке. Компания разместила два 5-летних выпуска по 2 млрд юаней каждый со ставкой 3,9% годовых.

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Напомним:

Российский производитель алюминия UC Rusal рассчитывает перевести на юань почти все продажи в Юго-Восточную Азию, составляющие до трети его выручки.

Экономическая правда