Российский алюминиевый гигант Rusal планирует перевести на юань продажи в Юго-Восточную Азию

Российский производитель алюминия UC Rusal рассчитывает перевести на юань почти все продажи в Юго-Восточную Азию, составляющие до трети его выручки.

Об этом пишет РБК со ссылкой на директора по корпоративным финансам UC Rusal Алексея Гренкова.

Гренков утверждает, что исторически рынок металлов привязан к доллару из-за цен на Лондонской бирже металлов, но за последний год ситуация стала "существенно другой".

"Важно понимать, что Китай для нас не просто рынок сбыта, но и рынок, с которого мы берем достаточно значительное сырье: мы покупаем там глинозем, анодные блоки", – рассказал он.

Топ-менеджер "Русала" добавил, что сейчас закупки сырья на 100% производятся с платежами в юанях, у них на 60% производятся платежи в продажах.

По его словам, есть возможность перевести на юань почти все продажи, которые производятся в Юго-Восточную Азию, а это примерно до трети выручки.

Выручка UC Rusal в первом полугодии составила $7,2 млрд, она выросла из года в год на 31,3%. Гренков уточнил, что UC Rusal рассчитывается через свой торговый дом: расположен в материковом Китае.

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При этом в компании рассказали, что в Индии ей не удалось пока добиться приобретения сырья в рупиях.

"К сожалению, пока мы видим, что наши предложения не находят встречного отклика. Индийцы не хотят продавать за рупию. Не знаю, это ли специфика нашего рынка", - сказал Гренков. Он добавил, что на рынке есть "определенное настороженное отношение к российскому покупателю".

Экономическая правда