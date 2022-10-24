Шмигаль рассказал, сколько составляет инвестиционный потенциал украинского аграрного

Инвестиционный потенциал аграрного сектора Украины составляет, по меньшей мере, 34 миллиарда долларов даже при нынешних сложных условиях.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на открытии V украинско-германского экономического форума, сообщает Укринформ.

Инвестиционный потенциал украинского аграрного сектора не менее 34 млрд дол. Это то, что мы видим сегодня. Каждый вложенный евро однозначно принесет гарантированную прибыль в ближайшей перспективе, немедленно после завершения войны", – сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что аграрный сектор является локомотивом украинской экономики. До полномасштабной вооруженной агрессии России он демонстрировал рост на уровне 5-6% в год и составлял существенный процент ВВП.

"Сегодня из-за оккупации, заминирования, экспортной блокады наших портов этот сектор теряет. Но я убежден, что благодаря европейским и немецким инвестициям быстро восстановится", – добавил Шмигаль.

Глава правительства подчеркнул, что развязанная россией война показала настоящий вклад Украины в глобальную продовольственную безопасность.

Некоторые страны Африки оказались на грани голода, но благодаря "зерновой инициативе" этого удалось избежать. За два месяца работы "зернового коридора" Украина экспортировала более 6 млн. тонн аграрной продукции.

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В результате того, что Россия задерживает инспекции судов на вход и выход из украинских морских портов, очередь уже превысила 170 судов.