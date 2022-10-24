Цены на газ в Европе впервые с лета опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе на торгах 24 октября опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 июня.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 989 долларов за 1 тыс. куб. м, или до 97,25 евро за 1 МВт-ч.

Отмечается, что 24 октября цена газа снизилась более чем на 14%.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила внедрить динамическое ценообразование газа на бирже TTF. По итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе согласовали заявление о мерах по контролю за ценами на газ.

Детали будут обсуждаться министрами энергетики стран ЕС на встрече 25 октября.

Как пишет Bloomberg, одна из причин снижения цен – заполненность европейских газовых хранилищ более чем на 90%.

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Напомним:

17 октября биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1400 долларов за тысячу кубометров - таким образом, снижение составляет 6,3% (до такого уровня цены упал впервые с конца июня).

По данным Bloomberg, Еврокомиссия планирует предложить странам ввести динамическое ограничение цен на газ на крупнейшей газовой площадке блока – TTF в Нидерландах.

Временный механизм предусматривает установку динамического ценового лимита для сделок на голландском хабе TTF, цена на котором служит эталоном для всего торгуемого на континенте газа.

"Это поможет избежать чрезвычайной волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые могут привести к трудностям в поставке природного газа в некоторые страны-члены", – говорится в проекте документа.

Исторически цена газа на нидерландском хабе Title Transfer Facility (TTF) использовалась в качестве эталона для поставок сжиженного природного газа в Европу. Брюссель заявляет, что требуется новый индекс, поскольку TTF ориентируется на трубопроводные поставки и больше не представляет рынок, включающий больше сжиженного газа (СПГ).

Экономическая правда