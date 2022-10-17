Цены на газ в Европе опустились ниже 1400 долларов за тысячу кубометров: причины

В понедельник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1400 долларов за тысячу кубометров - таким образом, снижение составляет 6,3% (до такого уровня цены упал впервые с конца июня).

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, с утра 17 октября ноябрьские фьючерсы на газ дешевели на 6,3%, до 1333,0 евро за 1 тыс куб. м.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия планирует предложить странам ввести динамическое ограничение цен на газ на крупнейшей газовой площадке блока – TTF в Нидерландах.

Временный механизм предусматривает установку динамического ценового лимита для сделок на голландском хабе TTF, цена на котором служит эталоном для всего торгуемого на континенте газа.

"Это поможет избежать чрезвычайной волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые могут привести к трудностям в поставке природного газа в некоторые страны-члены", – говорится в проекте документа.

Исторически цена газа на нидерландском хабе Title Transfer Facility (TTF) использовалась в качестве эталона для поставок сжиженного природного газа в Европу. Брюссель заявляет, что требуется новый индекс, поскольку TTF ориентируется на трубопроводные поставки и больше не представляет рынок, включающий больше сжиженного газа (СПГ).

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Согласно проекту, пакет мероприятий также будет включать временный механизм ограничения внутрисуточных скачков цен во избежание чрезвычайной волатильности на рынках. Целью является "обеспечение более надежного механизма ценообразования", что оградит энергетические компании региона от больших скачков и поможет им обеспечить поставки в среднесрочной перспективе.

Пакет предложенных ЕК мер будет обсужден лидерами ЕС на саммите 20-21 октября в Брюсселе.

Как пишет Bloomberg, одна из причин снижения цен – заполненность европейских газовых хранилищ более чем на 90%.

Так, к началу войны российские поставки составляли около 40% потребления газа в ЕС, сейчас – 7,5%.

Экономическая правда