Цены на нефть падают из-за просачивание плохих настроений в Китае на рынки

Цены на нефть в понедельник, 24 октября, падают, несмотря на рост спроса на энергоресурсы в Китае.

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что давление на рынок продолжает оказывать укрепление доллара, а также опасения по поводу спада в мировой экономике в результате быстрого усиления денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 8:15 по киевскому времени в понедельник составляет 92,87 за долл./баррель, что на 0,63 долл. (0,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии . По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 1,12 долл. (1,2%), до 93,5 за долл./баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась в настоящее время на 0,6 долл. (0,71%), до 84,45 долл./баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на долл. 0,54 (0,6%), до 85,05 долл./баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2%, WTI – на 0,5%.

Экономика Китая в третьем квартале года выросла на 3,9%, что превысило ожидания экономистов, но показывает существенное отставание от определенных китайским правительством целей. Темпы увеличения китайского экспорта в сентябре замедлились до 5,7% с 7,1% в августе, рост импорта составил 0,3%, как и месяцем ранее.

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Импорт нефти Китаем при этом увеличился до 9,83 млн баррелей в сутки, максимума с мая, свидетельствуют подсчеты Bloomberg, основанные на данных Главного таможенного управления КНР.