ВВП Китаю зріс на 3,9% – значно повільніше за ціль уряду

Економіка Китаю у третьому кварталі року зріс на 3,9%, що перевищило очікування економістів, але показує суттєве відставання від визначеної китайским урядом мети.

Про це повідомляє Financial Times.

Китай також затримав публікацію даних щодо ВВП – попередньою датою публікації був вівторок, 18 жовтня. Проте зрештою статистика стала публічною через кілька днів після того, як Сі Цзіньпін продовжив своє правління на безпрецедентний третій термін на 20-му з'їзді партії Китаю.

Хоча уряд не надав жодних пояснень затримки, цей крок був розцінений як спроба уникнути відволікання від події, що відбувається раз на п'ять років, та переглядає верхні ешелони Комуністичної партії.

Економісти, опитані агентством Bloomberg, очікували побачити темпи зростання на рівні 3,3%, що значно нижче річного цільового показника Китаю в 5,5%. Такі темпи зростання економіки є найнижчими для Китаю за останні три десятиліття.

Наразі китайська економіка бореться з поглибленням кризи на ринку нерухомості і наслідками пандемії.





