ВВП Китая вырос на 3,9% - значительно медленнее цели правительства

Экономика Китая в третьем квартале года выросла на 3,9%, что превысило ожидания экономистов, но показывает существенное отставание от определенной китайским правительством цели.

Об этом сообщает Financial Times.

Китай также задержал публикацию данных по ВВП - предварительной датой публикации был вторник, 18 октября. Однако в конце концов статистика стала публичной через несколько дней после того, как Си Цзиньпин продлил свое правление на беспрецедентный третий срок на 20-м съезде партии Китая.

Хотя правительство не предоставило никаких объяснений задержки, этот шаг был расценен как попытка избежать отвлечения от события, которое происходит раз в пять лет, и пересматривает верхние эшелоны Коммунистической партии.

Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увидеть темпы роста на уровне 3,3%, что значительно ниже годового целевого показателя Китая в 5,5%. Такие темпы роста экономики являются самыми низкими для Китая за последние три десятилетия.

В настоящее время китайская экономика борется с углублением кризиса на рынке недвижимости и последствиями пандемии.

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Напоминаем:

В воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин получил третий пятилетний срок на посту генерального секретаря Коммунистической партии Китая. Это почти наверняка означает, что он будет переизбран на пост президента на ежегодной сессии парламента Китая в марте.

В новый состав политбюро вошли только его выдвиженцы. Ранее в Китае действовало ограничение в два срока на этом посту, но в 2018 году, по инициативе нынешнего лидера страны, это правило отменили.