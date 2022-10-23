Израильский суд разрешил морское соглашение о границе с Ливаном

Верховный суд Израиля в воскресенье отклонил петиции, которые бы задерживали соглашение о границе с Ливаном, по которому открываются двери для разведки морских источников энергии.

Об этом сообщает Reuters.

Соглашение впервые устанавливает границу между водами Ливана и Израиля, а также устанавливает механизм для обеих стран получать роялти от разведки TotalEnergies морского газового месторождения, которое проходит через границу.

Однако депутаты оппозиции попросили суд заставить правительство, которое стремится ускорить соглашение перед выборами 1 ноября, провести полное голосование в парламенте.

Решение суда устраняет одно из последних препятствий в Израиле, которое могло сорвать сделку.

Несмотря на ограниченный объем, морское соглашение знаменует значительный компромисс между соседями с историей войны и вражды, открывая путь для разведки морских источников энергии и смягчая источник недавней напряженности.

Соединенные Штаты оценили соглашение как "исторический прорыв".

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Напомним:

С 31 марта 2023 года Израиль запретит полеты Boeing 747 и подобных самолетов с четырьмя двигателями, чтобы уменьшить уровень шума и загрязнения воздуха.

Добыча природного газа в Израиле выросла на 22% в первой половине года, поскольку правительство планирует увеличить экспорт в Европу, где продолжается худший энергетический кризис за десятилетие.