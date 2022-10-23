Украина потеряла 90% ветровой энергетики - Галущенко

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Из-за вторжения России в Украину 90% ветровой и около 40-50% солнечной энергетики выведено из эксплуатации.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью каналу "Мы - Украина".

Так как основная часть зеленой энергетики располагалась на юге, ее потери сейчас являются наибольшими. По словам министра, выведено из эксплуатации 90% "ветра" и 45-50% "солнца".

Галущенко добавил, что в 2019 и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост зеленой энергетики. Соответственно ее доля в энергосистеме Украины составляла примерно 10-11%.

"Мы имели стратегию, которая предусматривала, что в 2030 году доля "зеленой" энергетики в Украине составит минимум 25%. Считаю, что после нашей победы, с учетом тех разрушений, нанесенных Россией, мы, возможно, ее пересмотрим и увеличим процент", — сказал министр.

Напомним:

Утром в понедельник россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской области, Сумской области и в городе Киеве. Снова обесточены как бытовые потребители, так и промышленные предприятия.

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Около 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября было поражено российскими ракетами, заявил во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко.