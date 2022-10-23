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В Киеве введены веерные отключения

Воскресенье, 23 октября 2022, 11:50 - Экономическая правда

Сегодня, 23 октября, в Киеве состоятся веерные отключения.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".

Согласно распоряжению НЭК Укрэнерго в Киеве будут происходить стабилизационные отключения света.

"Компания прилагает все усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время", — говорится в сообщении. 

Также о времени и продолжительности возможных отключений и возобновления поставок света компания будет сообщать дополнительно на сайте и страницах в соцсетях ДТЭК Киевские электросети.

Узнать время отключения по Вашему адресу можно здесь.

Напомним:

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ЭП собрала советы о том, как экономить электроэнергию и помочь нашим энергетикам.

электроэнергия ДТЭК Укрэнерго Киев
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