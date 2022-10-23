В Киеве введены веерные отключения

Сегодня, 23 октября, в Киеве состоятся веерные отключения.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".

Согласно распоряжению НЭК Укрэнерго в Киеве будут происходить стабилизационные отключения света.

"Компания прилагает все усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время", — говорится в сообщении.

Также о времени и продолжительности возможных отключений и возобновления поставок света компания будет сообщать дополнительно на сайте и страницах в соцсетях ДТЭК Киевские электросети.

Узнать время отключения по Вашему адресу можно здесь.

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