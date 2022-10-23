"Ривнеазот" Фирташа аварийно остановился из-за обесточивания

Ракетная атака по объектам энергетической инфраструктуры 22 октября в Ровно привела к частичному обесточиванию ЧАО "Ривнеазот" и аварийной остановке ключевых цехов по производству минеральных удобрений.

Об этом сообщает пресс-служба Group DF.

Вследствие отсутствия электроэнергии были остановлены цех аммиака, цех азотной кислоты, известково-аммиачной селитры и аммиачной селитры. Благодаря усилиям работников остановка цехов была проведена согласно регламентам, а экологическая ситуация на предприятии находится в пределах норм.

"Дальнейшее восстановление деятельности цехов состоится в координации с местными властями после восстановления стабильной подачи электроэнергии двумя резервными линиями, как этого требуют технические регламенты производства", — отмечается в сообщении.

Компания добавила, что полностью выполнит все договорные обязанности перед фермерами и агрохолдингами по поставкам минеральных удобрений в осенний сезон.

Сейчас на предприятии продолжает бесперебойно функционировать цех нейтрализации и очистки сточных вод. Прием сточных вод из г. Ровно происходит в штатном режиме.

Group DF Дмитрия Фирташа владеет азотным холдингом Ostchem, который объединяет крупнейших производителей минеральных удобрений в Украине, а именно: "Ривнеазот", Черкасский "Азот", также Северодонецкий "Азот" и "Стирол" (не работают и находятся на оккупированных территориях).

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

В результате утренних атак, 22 октября, три крылатые ракеты уничтожили объект энергетики в Луцке.

Помещение ровенского аэропорта переоборудуют в полноценный таможенный пост, поскольку своих прямых обязанностей оно пока не выполняет.