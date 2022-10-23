В Саудовской Аравии началось строительство города будущего

Саудовская Аравия начала строительство среди пустыни проекта The Line в Неоме, "городе будущего".

Об этом сообщает Dezeen.

Сейчас экскаваторы копают широкие траншеи в пустыне для города длиной 170 километров и высотой 500 метров, рассчитанного на проживание 9 млн человек. Он будет располагаться в северо-западной провинции Табук.

The Line - это один из ряда проектов, из которых состоит Неом, общей стоимостью $500 млрд. Основная его цель - создание туристического города с пространством для работы, развлечений и жизни на основе искусственного интеллекта, где все будет доступно в 5 минутах ходьбы. Общественный транспорт должен связать любые точки города за 20 минут.

Напомним:

Наследный принц и премьер-министр Мухаммад бин Салман в пятницу провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, где сообщил украинскому президенту о дополнительном пакете гуманитарной помощи для Украины.

Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии вырос в июле до самого высокого уровня с апреля 2020 года на фоне международного давления с целью обуздать высокие цены на нефть.