Венгрия надеется на экономический рост в 1% в 2023 году

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Правительство Венгрии надеется достичь экономического роста на уровне 1% в 2023 году после принятия мер для поддержки инвестиций.

Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство пророссийского лидера Виктора Орбана пытается защитить граждан и компании от резких цен на фоне энергетического кризиса и полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое вот-вот войдет в девятый месяц.

Так, министры обсуждают изменение налога на прибыль для банков, чтобы стимулировать кредитование для стимулирования роста экономики даже в условиях значительной инфляции и высоких процентных ставок.

Добавляется, что центральный банк Венгрии повысил учетную ставку до 18% 14 октября, чтобы сдержать девальвацию валюты страны относительно евро. В этом году форинт снизился на 10%, что сделало его третьей худшей валютой развивающихся рынков.

Напомним:

Венгрия открыла на границе с Украиной большой железнодорожный терминал для перегрузки контейнеров с широкой колеи на узкую - этот проект позволит наладить сухопутный маршрут для поставки украинского зерна в порты северной Адриатики.

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Венгрия получила от "Газпрома" отсрочку для платежей в размере около 1,9 миллиарда евро, которые она должна была бы перечислить в течение этого отопительного сезона.

Европейская комиссия в воскресенье рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права.