Угорщина відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна

Угорщина відкрила на кордоні з Україною великий залізничний термінал для перевантаження контейнерів із широкої колії на вузьку - цей проєкт дозволить налагодити сухопутний маршрут для постачання українського зерна до портів північної Адріатики.

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, пише "Європейська правда".

Сійярто зазначив, що термінал у прикордонному Феньєслітке був побудований в рекордно короткий термін і "в цей час є найсучаснішим перевалочним терміналом на всьому континенті".

За словами Сійярто, у терміналі, створеному з інвестиціями в 30 мільярдів форинтів ($71,1 млн), працюватиме 500 осіб, а його потужність становитиме один мільйон контейнерів на рік, що вдвічі більше від потужностей на кордоні між Білоруссю та Польщею.

"Завдяки терміналу буде відкрито найшвидший і найефективніший маршрут для українського зерна з Феньєслітке до портів північної Адріатики, а завдяки цьому можна буде гарантувати безпеку постачання продовольства навіть у віддалені куточки світу", - сказав глава угорського МЗС.

Як повідомлялося, 13 жовтня із заяви постпреда Росії при ООН у Женеві стало відомо, що РФ надіслала ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді. Які саме претензії Росія висловила, він не уточнив і відмовився надавати копію листа.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не дати Росії зірвати "зерновий коридор" через Чорне море після сигналів з Москви про наміри вийти з угоди.

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Європейська правда