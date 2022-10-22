Критическая инфраструктура на грани собственных возможностей: советы ЭП как помочь энергетикам

Украинская энергосистема подверглась масштабным атакам страны-террориста, из-за чего критическая инфраструктура работает на пределе собственных возможностей.

ЭП собрала советы о том, как экономить электроэнергию и помочь нашим энергетикам.

Прежде всего, необходимо изменить подход и время использования энергоемких приборов. Среди крупнейших потребителей электроэнергии можно выделить: варочную поверхность, электрический теплый пол, сушильную машину, духовой шкаф. Их использование можно ограничить или перенести в ночные часы, когда уровень потребления электроэнергии населением снижается.

Также важно позаботиться о сохранении тепла в жилых помещениях. В доме это всегда окна, двери и пол. Их необходимо утеплить, а на полу никогда не будет лишним ковер.

Напомним:

В КГГА отметили, что температура в домах киевлян будет близка к 18 градусам, как и прошлой зимой.