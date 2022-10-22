Дефицит бюджета США за 2022 год сократился вдвое 

getty images

Правительство США сообщило, что дефицит бюджета на 2022 финансовый год сократился вдвое по сравнению с годом ранее до 1,375 трлн долларов из-за уменьшения расходов на помощь COVID-19 и рекордных доходов.

Об этом сообщает Reuters.

Минфин США заявил, что сокращение дефицита на почти 1,5 трлн долл является самым большим улучшением фискальной позиции США за один год, поскольку поступления достигли рекордных 4,896 трлн долл, что на 850 млрд долл больше (21%), с 2021 финансовым годом.

Финансовый год США завершился 30 сентября, и по его итогам потери страны сократились на 550 млрд долл. Однако аналитики утверждают, что дефицит может снова увеличиться из-за введения плана администрации Байдена по прощению студенческой задолженности до 20 000 долларов для бывших студентов колледжа, которые сейчас зарабатывают менее 125 000 долларов в год и менее 250 000 долларов для супружеских пар.

Также неправительственные бюджетные аналитики подсчитали, что план уничтожит широко рекламируемое сокращение дефицита из недавно принятого демократами законопроект о климате, здравоохранении и финансировании Службы внутренних доходов.

Напомним:

Представители администрации Байдена обсуждают, стоит ли США подвергать проверке в отношении национальной безопасности некоторые предприятия Илона Маска, включая сделку по Twitter Inc. и спутниковую сеть Starlink от SpaceX.

ВИДЕО ДНЯ

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр транспорта США Пит Буттиджедж и министр торговли США Джина Раймондо подписали Совместное заявление по поддержке инфраструктурной устойчивости Украины и ее восстановления через усиленное двустороннее сотрудничество.