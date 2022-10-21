У Білому домі вирішують, чи перевіряти компанії Маска щодо ризиків нацбезпеці – ЗМІ

Представники адміністрації Байдена обговорюють, чи варто США піддавати перевірці щодо національної безпеки деякі підприємства Ілона Маска, включаючи угоду щодо Twitter Inc. і супутникову мережу Starlink від SpaceX.

Про це пише Bloomberg News з посиланням на обізнані джерела.

На цьому тлі акції Twitter впали на 16% на передринкових торгах у Нью-Йорку.

"Американські посадовці відчувають незручність через нещодавню погрозу Маска припинити постачання супутникової послуги Starlink в Україну - він сказав, що наразі це коштувало йому 80 мільйонів доларів - і через серію твітів Маска, у яких описано мирні пропозиції, вигідні президенту Володимиру Путіну. Вони також стурбовані його планами купити Twitter разом із групою іноземних інвесторів", - пише агентство з посиланням на співрозмовників.

За словами джерел на умовах анонімності, обговорення поки що на ранній стадії. Представники уряду США та розвідувального співтовариства зважують, які інструменти, якщо такі є, дозволять федеральному уряду перевірити підприємства Маска.

За їхніми словами, однією з можливостей є закон, який регулює Комітет з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах для перевірки угод і операцій Маска на ризики національній безпеці.

Міжвідомча група, відома як CFIUS, перевіряє придбання американських компаній іноземними покупцями. За словами джерел, незрозуміло, чи запропонують перевірку CFIUS, яка включатиме оцінки Державного департаменту, Міністерства оборони та внутрішньої безпеки.

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Twitter також протистоїть повідомленням про те, що Маск планує значно скоротити штат в рамках свого поглинання. The Washington Post повідомила, що план Маска щодо Twitter передбачає скорочення персоналу на 75% за кілька місяців. Bloomberg News пише, що потенційним інвесторам було повідомлено про план скорочення, а також спробу подвоїти дохід протягом трьох років.

Маск, найбагатша людина у світі, останніми тижнями писав Twitter щодо пропозицій для припинення війни в Україні та погрожував скоротити фінансову підтримку інтернету Starlink в Україні. Його твіти та публічні коментарі розчарували посадовців у США та Європі та викликали похвалу з боку конкурентів Америки.

Пізніше Маск відмовився від своєї погрози припинити розгортання Starlink і заявив, що продовжить нести витрати на послугу.

"Starlink став важливим інструментом для комунікацій в Україні під час російського вторгнення. Маск надавав послугу безкоштовно, але заявив, що SpaceX втрачає 20 мільйонів доларів на місяць, надаючи її Україні, і він не може нести відповідальність за ці витрати нескінченно.

За словами джерел, обізнаних з цим питанням, уряд США також використовуватиме Starlink у разі збою телекомунікацій", - додає Bloomberg.

Економічна правда