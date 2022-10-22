Температура в домах киевлян будет такой же, как и в прошлые зимы - КГГА

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В КГГА отметили, что температура в домах киевлян будет близка к 18 градусам, как и прошлой зимой.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в интервью ЭП.

"Дело в том, что система централизованного теплоснабжения города спроектирована и сконструирована так, что меньше определенных показателей давать не может. Думаю, температура будет где-то 18 градусов", — сказал Дмитрий Пантелеев.

Сейчас при запуске тепла идет установка параметров. Соответственно тепло подается в холодные дома, и в так называемом обратном трубопроводе температура намного ниже нормативной. Все стабилизируется где-то через две недели, не раньше. Система будет работать примерно так же, как в прошлом году.

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Напомним:

В КГГА не исключают возможность ситуации, где киевлянам придется остаться без света и тепла из-за постоянных российских атак объектов критической инфраструктуры.

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В пятницу, 20 октября, в Киеве начался отопительный сезон, по технологическому графику здания начнут подключать к системе теплоснабжения.