Девять российских судов передано от АРМА в управление украинскому предприятию

Telegram Офісу Генерального прокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора обеспечили передачу девяти судов, которыми владели российские фирмы, от АРМА в управление украинскому предприятию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Передача судов, общей стоимостью 532 млн грн, должна обеспечить поступление доходов от управления ими в госбюджет Украины.

"Суда прибыли в Украину в конце 2021 - начале 2022 годов. Осуществляя хозяйственную деятельность по транспортировке грузов, российские предприятия-владельцы судов, платили налоги и наполняли бюджет РФ, чем фактически оказывали финансовую помощь вооруженным формированиям страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на суда был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

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