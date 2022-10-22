У Кличко оценили вероятность того, что киевлянам придется сидеть без тепла
В КГГА не исключают возможность ситуации, где киевлянам придется остаться без света и тепла из-за постоянных российских атак объектов критической инфраструктуры.
Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в интервью ЭП.
Пантелеев добавляет, что отключения не будут связаны с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что страна-террорист разрушает наши энергетические объекты.
"Я не прогнозист, но отвечаю именно за это направление. Мы планируем свою деятельность с учетом того, что такие случаи будут. Мы к этому готовимся", — отметил заместитель.
Из-за территориальной диверсификации отопительной сети проблемы будут возникать в тех районах, где будут повреждения. Система достаточно большая и инертная. Это более 3 тысяч километров трубопровода и большое количество источников.
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Напомним:
В пятницу, 20 октября, в Киеве начался отопительный сезон, по технологическому графику здания начнут подключать к системе теплоснабжения.
В конце октября отопительный сезон начнется в большинстве областей, если же холодная погода будет удерживаться раньше - старт могут перенести.