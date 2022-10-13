В уряді розповіли, коли цьогоріч з’явиться опалення в оселях 

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Наприкінці жовтня опалювальний сезон розпочнеться в більшості областей, якщо ж холодна погода утримуватиметься раніше – старт можуть перенести.

Про це в етері Єдиних новин розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, пресслужба Мінрегіона.

За його словами, в дев’яти регіонах вже почали підключати до опалення соціальні заклади, передусім – медичні заклади та пологові будинки.

"Щодо житлового фонду, то в кінці жовтня в більшості регіонів і міст ми плануємо розпочати теплопостачання. Якщо буде холодно до того, ми розпочнемо також відповідно до температурних показників", – розповів Чернишов.

Для старту опалювального сезону середньодобова температура повинна протягом 3 днів бути нижче +8 °C.

Нагадуємо:

У столиці на початку жовтня розпочався опалювальний сезон для закладів соціальної сфери: лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ, щодо житлових будинків все залежатиме від погоди.

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Згодом голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розкритикував старт опалювального сезону в Києві та нагадав про енергетичну кризу та високі ціни на блакитне паливо.