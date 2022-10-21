Отопительный сезон: премьер призвал местные власти экономно потреблять энергоресурсы

Премьер-министр Денис Шмыгаль в контексте начала отопительного сезона призвал местные власти "так же экономно подходить к потреблению энергоресурсов".

Об этом он сказал во время заседания правительства.

"Еще одна важная тема, к которой вернусь и которая касается энергетики. На этой неделе в Украине начинается отопительный сезон. Больницы, школы и другие социальные объекты либо уже подключены, либо подсоединяются к теплу прямо сейчас. Жилищный фонд также начинают постепенно подключать в большинстве городов страны.

Хочу отдельно обратиться к представителям местных властей с напоминанием и призывом также экономно подходить к потреблению энергоресурсов. Правительство не повышало тарифы на газ и дало возможность закупить его по льготной цене. Но это не значит, что за этот газ никто не платит. Потому экономия и еще раз экономия. Электроэнергия, газ, тепло. Все это важно для победы на энергетическом фронте", – подчеркнул премьер.

По его словам, также важно платить за коммунальные услуги.

"Каждая ваша гривна – это своевременный ремонт, дополнительное оборудование, возможность поставлять свет, воду и тепло в каждый дом.

Правительство не повышало тарифы. Мы не упраздняли и не планируем отменять программу субсидий. Расширены программы помощи переселенцам и тем, кто предоставил им убежище. Поэтому просьба ответственно подходить к вопросу оплаты коммунальных услуг", - призвал он.

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Поддержать энергетический фронт может каждый. Все, что нужно знать об экономии электроэнергии

Напомним:

В пятницу, 20 октября, в Киеве начался отопительный сезон, по технологическому графику здания начнут подключать к системе теплоснабжения.

Экономическая правда