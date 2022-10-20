В РФ выделят 1 триллион рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета

В России из Фонда национального благосостояния, созданного под руководством президента РФ Путина, выделят один триллион рублей на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году.

Соответствующее распоряжение предоставил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет Meduza.

При этом объем Фонда национального благосостояния РФ по состоянию на 1 октября составил 10,79 триллиона рублей, уменьшившись за сентябрь на 1,08 триллиона рублей.

Напомним:

Российский парламент разрешил использовать средства Фонда национального благосостояния для покупки российских государственных облигаций и частных ценных бумаг.

Фонд национального благосостояния был сформирован в 2008 году. Фонд является частью механизма пенсионного обеспечения россиян на длительную перспективу. Первоначально цель деятельности фонда определяли в страховании пенсионной системы.

В 2008-2009 году РФ уже прибегала к использованию средств из фонда для стабилизации ситуации на фондовом рынке.

ВИДЕО ДНЯ

Во время финансового кризиса средства из этого фонда тратились на покупку акций "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла" и Сбербанка. Тогда такие деяния посодействовали удержать капитализацию русских компаний от обвала.

Фонд национального благосостояния РФ используется как антикризисный фонд и наполняется за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета, часть средств также входит в золотовалютные резервы России.

Отметим, что часть валютных активов фонда была заблокирована в рамках санкций Запада, введенных против международных резервов страны-агрессора.

Экономическая правда