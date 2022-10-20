"Укрэнерго" предупреждает о временном отключении электричества еще в трех областях: причины
Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Причина – резкое увеличение уровня потребления электроэнергии.
"Напоминаем, когда отключат именно вашу улицу – определяет ваш оператор распределительных сетей (облэнерго)", – добавили в компании.
"В Полтавской области растет нагрузка на энергосистему. "Укрэнерго" продолжает вводить временные отключения. Сейчас должны быстро уменьшить потребление. Необходимо выключить энергоемкие приборы!", - добавил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
Напомним:
Жителей Киева и области, а также Черниговщины, Черкасщины и Житомирской просят срочно сократить потребление электроэнергии.
В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии.
Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе.
Экономическая правда