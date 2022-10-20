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"Укрэнерго" предупреждает о временном отключении электричества еще в трех областях: причины

Четверг, 20 октября 2022, 16:27 - Алексей Павлыш

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Причина – резкое увеличение уровня потребления электроэнергии.

"Напоминаем, когда отключат именно вашу улицу – определяет ваш оператор распределительных сетей (облэнерго)", – добавили в компании.

"В Полтавской области растет нагрузка на энергосистему. "Укрэнерго" продолжает вводить временные отключения. Сейчас должны быстро уменьшить потребление. Необходимо выключить энергоемкие приборы!", - добавил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

Напомним:

Жителей Киева и области, а также Черниговщины, Черкасщины и Житомирской просят срочно сократить потребление электроэнергии.

ВИДЕО ДНЯ

В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе.

Экономическая правда

Укрэнерго энергетика
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