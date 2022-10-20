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В НБУ рассказали, возможно ли вернуть плавающий курс в ближайшее время

Четверг, 20 октября 2022, 15:15 - Анастасия Жарикова

Национальный банк в ближайшее время не планирует возвращаться к плавающему курсообразованию.

Об этом на прессбрифинге рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Он отметил, что в условиях войны фиксация курса является якорем для стабилизации ожиданий и действенным инструментом обеспечения стабильности.

"Фиксация курса временная. Для нас приоритетом является плавающее курсообразование. К сожалению, пока предпосылок для возвращения нет, это видно из интервенций. Для перехода чистая продажа валюты Нацбанком должна быть меньше", – отметил топ-менеджер регулятора.

Он добавил, что валютный рынок не может сам себя сбалансировать, чтобы НБУ занимался лишь нивелированием чрезмерных колебаний.

"На данный момент точных дат возвращения в плавающий курс назвать не можем. Пока рынок для этого не готов", – добавил Гелетий.

Что касается валютных ограничений, то регулятор остается в таком же подходе. Но замглавы Нацбанка не исключает их ослабления возможностей и в случае необходимости введения новых.

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Напоминаем:

В ходе заседания в четверг НБУ ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 25%.

Национальный банк с 21 октября вводит возможность покупки безналичной иностранной валюты по официальному курсу НБУ с размещением на срочных депозитах, но по истечении срока депозита валюта должна быть продана по официальному курсу на день проведения обратной операции.

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Экономическая правда
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