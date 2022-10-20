НБУ оставил учетную ставку 25%

Национальный банк Украины на заседании в четверг, 20 октября, не изменил учетную ставку и оставил ее на уровне 25%.

Об этом стало известно по трансляции брифинга регулятора.

Глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что потребительская инфляция в Украине в сентябре составила до 24,6% в сентябре, а базовая инфляция превысила 20%.

По предварительным оценкам НБУ, ускорение инфляции продолжается и в октябре.

Основными факторами роста инфляции остаются последствия полномасштабной войны России против Украины. В частности:

нарушение цепей снабжения;

разрушение производств

сокращение предложения товаров и услуг;

увеличение издержек бизнеса.

Кроме этого, проинфляционным фактором стал эффект переноса на цены корректировки официального курса гривны к доллару США, а также рост инфляции в мире.

В то же время фактическая ценовая динамика была ожидаемой и даже несколько ниже июльского прогноза НБУ. Рост цен сдерживали фиксация тарифов на жилищно-коммунальные услуги и насыщение внутреннего рынка горючим вместе с сохранением его льготного налогообложения.

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"Плановое уменьшение объемов монетизации бюджета, а также дополнительные меры Национального банка по калибровке валютных ограничений способствовали снижению давления на валютном рынке и соответственно сдерживали ухудшение ожиданий", – добавил глава регулятора.

Экономическая правда