НБУ оставил учетную ставку 25%
Национальный банк Украины на заседании в четверг, 20 октября, не изменил учетную ставку и оставил ее на уровне 25%.
Об этом стало известно по трансляции брифинга регулятора.
Глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что потребительская инфляция в Украине в сентябре составила до 24,6% в сентябре, а базовая инфляция превысила 20%.
По предварительным оценкам НБУ, ускорение инфляции продолжается и в октябре.
Основными факторами роста инфляции остаются последствия полномасштабной войны России против Украины. В частности:
- нарушение цепей снабжения;
- разрушение производств
- сокращение предложения товаров и услуг;
- увеличение издержек бизнеса.
Кроме этого, проинфляционным фактором стал эффект переноса на цены корректировки официального курса гривны к доллару США, а также рост инфляции в мире.
В то же время фактическая ценовая динамика была ожидаемой и даже несколько ниже июльского прогноза НБУ. Рост цен сдерживали фиксация тарифов на жилищно-коммунальные услуги и насыщение внутреннего рынка горючим вместе с сохранением его льготного налогообложения.
"Плановое уменьшение объемов монетизации бюджета, а также дополнительные меры Национального банка по калибровке валютных ограничений способствовали снижению давления на валютном рынке и соответственно сдерживали ухудшение ожиданий", – добавил глава регулятора.
Экономическая правда