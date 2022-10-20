НБУ немного улучшил прогноз падения ВВП в этом году, ожидает снижение инфляции в последующие годы

Инфляция в конце этого года ускорится до около 30%, но будет снижаться в последующие годы при условии ожидаемого снижения рисков безопасности и слаженной монетарной и фискальной политики.

Об этом говорится в прогнозе НБУ, заявил на брифинге глава регулятора Андрей Пышный.

В НБУ заявляют, что в условиях полномасштабной войны инфляция ожидаемо растет, но остается управляемой.

Отмечается, что основная причина роста инфляции неизменна – это последствия полномасштабной войны.

"Среди них, в частности, нарушение цепей поставок и разрушения производств. И как следствие – сокращение предложения товаров и услуг и увеличение расходов бизнеса.

Дополнительное давление на цены приводило к корректировке официального курса гривни к доллару США, которое произошло в июле и способствовало укреплению устойчивости нашей экономики в условиях "войны на истощение".

Дальнейший рост инфляции в мире также отражался на ценах в Украине", - подчеркнули в НБУ.

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В то же время фиксация жилищно-коммунальных тарифов и насыщение внутреннего рынка горючим с сохранением его льготного налогообложения замедляли темпы роста цен, отмечают в регуляторе.

Плановое уменьшение объемов финансирования бюджета со стороны НБУ в июле-октябре сдерживало ухудшение инфляционных ожиданий.

"Ускорение инфляции в этом году можно считать довольно умеренным, учитывая вызовы самой масштабной европейской войны со времен Второй мировой и многолетние инфляционные рекорды во многих странах мира", - прибавят в регуляторе.

Так, Национальный банк ожидает, что со следующего года инфляция начнет замедляться благодаря:

постепенному налаживанию логистики и производства;

угасанию мировой инфляции;

умеренно жестким монетарным условиям;

взвешенной монетарной политике правительства и отказе от монетизации бюджета.

Снижение рисков безопасности с середины следующего года, которое является основным предположением базового прогноза НБУ, позволит:

улучшить инфляционные ожидания;

снизить риски для предпринимательской деятельности;

снизить производственные затраты и наладить логистику;

восстановить мощности предприятий.

Подчеркивается, что все это будет способствовать замедлению инфляции в следующем году ниже 21%, а еще через год – ниже 10%.

Более быстрому замедлению инфляции в последующие годы будет мешать, прежде всего, высокая стоимость энергоносителей, что побуждает к поэтапному приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги на рыночные уровни.

После глубокого спада в начале войны экономическая активность постепенно восстанавливается, добавляют в НБУ.

Этому способствуют дальнейшее освобождение украинских земель от российских оккупантов, адаптация бизнеса к новым условиям и работа "зернового коридора".

В то же время сдерживают восстановление экономики логистические проблемы, разрушение мощностей предприятий, снижение реальных доходов граждан и более низкие показатели сельского хозяйства", - говорится в заявлении.

Поэтому Национальный банк лишь незначительно улучшил оценку падения ВВП в текущем году - на около 32%.

В 2023-2024 годах экономика будет восстанавливаться постепенно темпами на уровне 4-5%.

Напомним:

Национальный банк Украины на заседании в четверг, 20 октября, не изменил учетную ставку и оставил ее на уровне 25%.

Экономическая правда