Ціни на нафту стабільні через перспективи скорочення видобутку з боку ОПЕК+

Ціни на нафту незначно змінились під час азійських торгів у п'ятницю, хоча вони прямували до свого першого тижневого зростання за п’ять тижнів завдяки слабшому долару США та ймовірності того, що ОПЕК+ погодиться скоротити видобуток нафти.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту Brent із поставками у листопаді, термін дії яких закінчується в п'ятницю, знизилися на 10 центів, або 0,1%, до 88,39 доларів за барель до 03:03 GMT після втрати 83 центів на попередній сесії.

Грудневий контракт не змінився - на рівні 87,18 дол.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в листопаді зросли на 0,1%, або на 9 центів, до $81,32 за барель після падіння на 92 центи на попередній сесії.

Причини зміни цін

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"Погіршення прогнозів щодо попиту на сиру нафту не дозволить нафті зростати, доки енерготрейдери не будуть впевнені, що ОПЕК+ скоротить видобуток на зустрічі 5 жовтня", - сказав старший аналітик OANDA Едвард Мойя.

Ціни на нафту були підтримані падінням долара з 20-річного максимуму на початку тижня. Слабший долар робить нафту, деноміновану в доларах, дешевшою для покупців, які тримають інші валюти, покращуючи попит на товар.

За весь вересень Brent має впасти на 8,4%. Протягом третього кварталу Brent впала на 23%, це перша квартальна втрата з четвертого кварталу 2021 року.

Очікується, що WTI впаде на 9,3% у вересні, це також його четверте падіння за місяць, і вона впала на 23% протягом кварталу.

Аналітики кажуть, що ринок, схоже, знайшов мінімальну межу, оскільки пропозиція скоротиться на тлі того, що Європейський Союз заборонить імпорт російської нафти з 5 грудня. Однак ключовим невідомим є те, наскільки впаде попит, оскільки глобальне зростання сповільниться в умовах агресивної підвищення процентних ставок.

Провідні члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзники на чолі з Росією, які разом називаються ОПЕК+, почали обговорювати скорочення видобутку напередодні зустрічі в середу, повідомили Reuters троє осіб.

Росія може запропонувати скоротити видобуток до 1 мільйона барелів на день, повідомила раніше цього тижня особа, знайома з російськими поглядами на це питання.

Економічна правда