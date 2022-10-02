Нафтогаз собирается построить во Львове и Житомире ТЭЦ, которые будут работать на альтернативном биотопливе

НАК «Нафтогаз України»

НАК "Нафтогаз" планирует построить во Львове и Житомире ТЭЦ, которые будут работать на биомассе (древесной щепе) и твердом вторичном топливе (RDF), общая мощность которых составит 90 МВт тепловой энергии и 11 МВт электрической.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, компания уже помогает украинским городам переводить свои ТЭЦ с газа на биотопливо (речь идет о проекте в Житомире, Львове, Ахтырке) и готова поддерживать и другие города в этом направлении.

Закончить строительство во Львове планируют в первом квартале 2023 года, в Житомире - в четвертом квартале 2023 года.

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин отметил, что совместно с Нафтогазом город реализует проект, который уже через год сможет обеспечить производство 50 МВт энергии, которые будут генерироваться из альтернативных видов топлива.

Глава Житомира добавил, что в 2015 году областной центр потреблял за год 93 млн куб м газа, а уже в этом отопительном сезоне должно быть не более 45 млн м куб. Через год город планирует использовать только 10% от того, что было в 2015 году.

Построенная во Львове новая ТЭЦ будет первой на альтернативном топливе, которое будет покрывать около четверти его потребностей в тепле.

ВИДЕО ДНЯ

Также в Новояворовске, что на Львовщине в сжатые сроки планируют построить новую ТЭЦ на альтернативном топливе. Согласно плану новая ТЭЦ позволит экономить до 24 млн долларов в год, которые ранее тратили на газ.

Сообщается, что в планах Нафтогаза построить не менее 9 биоТЭЦ и биокотлов в 8 регионах Украины общей мощностью 250 МВт тепловой энергии и 52 МВт электрической. Компания имеет амбициозную цель стать крупнейшим генератором тепла из биомассы до 2027 года и обеспечить замещение около 2 млрд м куб. природного газа.

Напомним:

НАК "Нафтогаз Украины" не откажется от арбитражного иска против "Газпрома", несмотря на угрозы российского монополиста прекратить транзит газа через Украину.

НАК "Нафтогаз Украины" заявила о получении необходимого одобрения правительства на завершение сделки держателями еврооблигаций НАК с начальным погашением в 2024 году после отсрочки выплат по ним на два года.