Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании в Турции газового хаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о создании в Турции газового хаба.

Об этом он сказал, выступая перед членами своей Партии справедливости и развития в парламенте, пишет Reuters.

Эрдоган заявил, что, по словам Путина, Европа может поставлять газ из хаба в Турции.

Накануне Путин на встрече с Эрдоганом повторил свою идею о том, что Турция могла бы быть газовым хабом для продажи газа в Европу и другие страны и площадкой для формирования цены на газ.

Тезис о газовом хабе в Турции на замену поврежденным "Северным потокам" чиновники РФ также активно продвигали накануне на энергетическом форуме в Москве.

Путин в своем выступлении также заявил, что взрывы на "Северных потоках" выгодны США, Польше и Украине.

Эрдоган поручил правительству начать работу над российским газовым хабом.

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Эрдоган считает, что самым удобным местом для предложенного Путиным нового газового хаба в Европу может стать регион Тракья на северо-западе Турции.

Экономическая правда